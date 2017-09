Alina Eremia, bat clopotele de nuntă? Un fan îndrăzneţ: " Te iubesc, te voi trata ca pe o regină, vrei să fii soţia mea?"

„Alina Eremia, te iubesc, te voi trata ca pe o regină, vrei să fii soţia mea?" Ce a răspuns artista acestui fan îndrăzneţ?

Un simplu Like apreciativ, semn că îi place să fie admirată şi copleşită cu mesaje şi complimente! Nu, nu bate vreun clopot de nuntă în viaţa juratei "Next Star", cel puţin nu deocamdată, deşi Alina are de mai mulţi ani o relaţie cu un tânăr pe care-l iubeşte, care o însoţeşte în vacanţele exotice şi pe care îl ţine departe de lumea tumultuoasă a showbizului.

Odată cu venirea toamnei, artista pare a purta vara în suflet! Radioasă, cu energiile refăcute, Alina îşi uimeşte fanii cu fiecare apariţie şi nici nu e de mirare că unii domni au mers cu imaginaţia...departe!

Se pare că dragostea îi priiește mai mult ca oricând, mai ales că recenta ei piesă, „Novaspace feat. Alina Eremia - Out of My Mind” a devenit un adevărat hit. Filmat tocmai pe Miami Beach, clipul te va cuceri cu siguranţă!