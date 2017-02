Andreea Marin s-a destăinuit fanilor: ”Fetița mea e bolnavă, mă are doar pe mine. Am chemat de două ori salvarea pentru ea!”

O altă vedetă a fost nevoită să cheme ambulanţa, de două ori, acasă într-o singură noapte. Speriată, Andreea Marin a sunat la 112 după a descoperit ca fiica ei este bolnavă.

Neputincioasă în faţa situaţie, Andreea abia şi-a putut stăpani emoţiile.

”Dragi oameni buni ca pâinea caldă, vă mulţumesc tare mult pentru sensibilitatea şi urările voastre de bine de astăzi. Pentru sufletul vostru. Să aveţi parte de sănătate şi voi, şi copiii vostri, căci sănătatea e mai preţioasă decât toate. Un gând bun!", a scris Andreea Marin pe internet.

"Fetita mea e bolnava, ma are doar pe mine acasa, iar azi-noapte (n.r.: vineri noaptea) am chemat de 2 ori salvarea pentru ea. Amandoua am adormit doar in zori, dupa chin”, a fost mesajul postat de vedetă în urmă cu câteva zile.