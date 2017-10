Bat clopote de nuntă? Doinița Oancea a primit cea mai frumoasă propunere: “Regină te fac! Vrei să fii soția mea?”

Au tras o sperietură zdravănă în momentul în care au fost răpiți, dar din fericire, au reușit să scape. În episodul din această seară(30 octombrie) al serialului “O grămadă de caramele”, difuzat de la ora 19.00, la postul de televiziune Happy Channel, Miky Goga (interpretat de Bubu) prinde curaj și o cere în căsătorie pe Pamela (Doinița Oancea).

Și-a dorit cu ardoare să se căsătorească, iar propunerea mult visată a sosit în cele din urmă, însă nu din partea bărbatului iubit, ci din partea unui admirator.

“Pamela, dă-mi voie să-ți ofer acest modest buchet de flori, gen, și să spun tuturor că dacă nu erai tu, eu poate că muream de tristețe și de frică. Alături de tine am aflat ce este durerea, dar și ce este bucuria.”, îi mărturisește Miky Goga Pamelei în prezența familiei și a prietenilor acesteia, moment ce se va difuza astăzi, de la ora 19.00, numai la postul de televiziune Happy Channel.

“Important este că am scăpat amândoi întregi din asta!”, îi răspunde ea, luată prin surprindere.

“Am bani, am și o carieră și un nume în muzică și, de când te cunosc pe tine, am aflat ce înseamnă să simți ceva cu adevărat pentru cineva. Îți dau orice și cu gen și fără gen! Regină te fac! Vrei să fii soția mea?”, o întreabă el.

Ce va răspunde Pamela, cum va reacționa Doruleț (Augustin Viziru) când va auzi cererea în căsătorie, telespectatorii pot afla urmărind episodul din această seară, de la ora 19.00, din mini-seria “Păcatul”, cea de-a doua parte a producției “O grămadă de caramele”. Fii cu ochii pe Happy!