Bombă în showbiz! Oana Zăvoranu e, din nou, doamnă! Bruneta a ajuns în fața altarului: Cum arată mireasa

Bombă în showbiz! Oana Zăvoranu a păşit pentru prima dată în faţa altarului. Tot evenimentul a fost ținut secret de vedetă.

"Nunta a avut loc pe data de 9 septembrie. A fost iniţiativa mea. Oana Zăvoranu, în biserică? E ceva mai greu de imaginat, mă gândesc. Am zis hai să o facem şi pe asta, de ce nu? Eu m-am gândit să fiu sub acoperire, m-am îmbrăcat într-o rochie roşie cu un decolteu adânc de preotul nu-şi putea dezlipi ochii de pe bustul meu. A avut loc într-o biserică superbă, nu ştiu dacă am intrat într-o biserică care să fie atât de frumoasă", a spus Oana Zăvoranu, exclusiv pentru spynews.ro.