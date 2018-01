Cântăreața Gabi Luncă, de urgenţă la spital! Artista are probleme grave de sănătate: "Am simțit că mă dărâmă (...) Întotdeauna stăteam pe genunchi şi îi mulţumeam lui Dumnezeu"

Artistă s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate şi a ajuns pe mâinile medicilor. ;i-a petrecut Revelionul pe patul de spital.

"Am avut o răceală la plămânul stâng. Am fost invitată în Germania şi am plecat de aici cu un pardesiu. Nu am ştiut că ninge. Şi acolo am răcit. Suntem mai plăpânzi la aniii noştri.

Nu mă gândeam să fac Anul Nou acolo. Întotdeauna eram cu soţul. La 12 noaptea noi întotdeauna stăteam pe genunchi şi îi mulţumeam lui Dumnezeu şi ne sărutăm copiii", mărturiseşte artistă.