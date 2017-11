Carmen Șerban a scăpat de cancer folosind un ingredient aflat la îndemâna oricui! „Există un efect, eu mă simt mai bine”

Îndrăgita artistă Carmen Șerban a mărturisit pentru cei de la Antena Stars faptul că nu de puține ori s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Cum a scăpat de o tumoare la sân, dar și de restul problemelor medicale?

Invitată la o emisiune televizată, artista a dezvăluit că se confruntă cu alte probleme medicale:

„Sunt stresată, probabil că am o problemă pe glanda tiroidă, de mă durea foarte tare gâtul. Am probleme pe sinusuri. Am o sinuzită maxilară. Te doare zona asta de maxilar şi am o roşeaţă pentru că e o afecţiune acolo.

Nu ştiu dacă se poate trata. Cu slujbe, cu creme, cu piramide, cu toate, sigur. Există un efect, eu mă simt mai bine. Încă nu am tratat-o, e în curs de tratare”, a declarat Carmen Şerban la Antena Stars de curând.

Potrivit declarațiilor făcute de artistă în cadrul emisiunii de la Antena Stars, în 2012 a fost diagnosticată cu o tumoare la sân. Totusi, a reușit să treacă cu bine peste această problemă medicală, potrivit actualitatea.biz.

Potrivit mărturisirilor sale, bioenergia și tratamentele naturiste au avut un mare rol. Mai multe decât atât, Carmen Șerban spune că a folosit ganoderma și alte tratamente naturale care distrug celulele canceroase