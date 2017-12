Carmen Tănase este Roxana Baicu-Popovici în "Fructul Oprit", noul serial al Antenei 1: "Am construit acest personaj de la zero"

Iubită și apreciată de publicul român, Carmen Tănase va putea fi urmărită în “Fructul oprit”, noul serial produs de Ruxandra Ion, pe care Antena 1 îl va difuza în curând. Îndrăgita actriță trăiește o mare provocare profesională, dând viața unui personaj complet diferit de ea, pe care a fost nevoită să-l construiască de la zero.

Pe platourile de filmare ale noului serial românesc, Carmen Tănase s-a întâlnit cu colegi de breaslă, cu care de-a lungul timpului a legat prietenii, cu o echipă de producție profesionistă alături de care a colaborat mereu cu succes, însă proiectul i-a oferit posibilitatea și să cunoască oameni noi. “Lucrez cu o echipă foarte bună, cu unii într-adevăr am lucrat mult, dar cu alții nu am lucrat deloc, ne cunoaștem acum. “, spune talentata actriță.

Carmen Tănase este Roxana Baicu-Popovici în “Fructul oprit”, serialul pe care Antena 1 îl pregătește pentru telespectatori. Femeie frumoasă, Roxana este avidă după bani și faimă. Se crede importantă și vrea mereu atenție din partea celorlalți. Aflată în faliment după moartea soțului, se gândește la o căsătorie care s-o ajute să-și consolideze poziția socială. “Este puțin rătăcită în urma a ceea ce i s-a întâmplat și nu știe să soluționeze problemele cu care până la acel moment nu s-a confruntat niciodată.”, povestește actrița.

“Roxana este un contre-emploi. Eu nu am nici o trăsătură de caracter a personajului. Cu alte cuvinte, este destul de greu de construit, am încercat să îi aduc de la mine o anume doză de umor. Este egoistă, ahtiată după bunuri materiale. Are o anume doză de iubire față de fetele ei, dar înțeleasă numai de ea, în modul ei egoist, adică le iubește pentru ea, nu le iubește pentru ele. Este un personaj monden. Roxana este sclava modei, a hainelor, a bijuteriilor, a luxului, deci total opusă mie.”, își descrie Carmen personajul.

Actrița declară că nu are absolut nimic în comun cu Roxana. “Am construit acest personaj de la zero, pas cu pas, pentru că nu am avut deloc ce să-I aduc de la mine, nu este genul de personaj sindicalist așa cum sunt eu ca persoană. Am încercat să găsesc în ea și niște resurse umane, le-am găsit, le veți putea descoperi în cadrul serialului.”, completează ea.

Prima dramă psihologică din peisajul serialelor românești, “Fructul oprit” are la bază o adaptare liberă după un celebru roman turcesc, bucurându-se de echipament specific filmului de ultimă generație, o poveste impresionantă și o distribuție de excepție. În serialul pe care Antena 1 îl va difuza, produs de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Simona Macovei și Radu Grigore, personajul principal este iubirea, sub toate chipurile sale. Poți iubi doi oameni deodată? Este întrebarea care caută răspuns în “Fructul oprit”, serialul care va ajunge în curând în atenția telespectatorilor.