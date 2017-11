Celebrul cântăreț Nick Carter de la Backstreet Boys, acuzat că a violat-o pe artista Melissa Schuman! „S-a urcat pe mine și totul a fost compromis”

E scandal de zile mari după ce o cântăreață cunoscută a mărturisit cum, în urmă cu 15 ani, a fost violată de un artist celebru, membru al unei trupe de băieți cu milioane de fani în toată lumea.

Este vorba despre cântăreața Melissa Schuman, membră a trupei Dream. Aceasta și-a deschis inima recent și a publicat pe un blog o povestire înfiorătoare. Potrivit acesteia, celebrul Nick Carter, unul din membrii trupei Backstreet Boys, a invitat-o la apartamentul său din Santa Monica, acolo unde avea loc o petrecere cu câțiva prieteni din anturajul acestuia.

Artistul de la Backstreet Boys a dus-o pe fată în biroul său pentru a-i arăta piesele la care lucra la momentul respectiv. A început apoi s-o sărute și a dus-o în baie, acolo unde a dezbrăcat-o și a violat-o, în ciuda numeroaselor rugăminți ale tinerei.

Melissa, virgină la momentul respectiv, a fost obligată să se supună fanteziilor artistului, în ciuda convingerilor sale religioase.

„Eram un copil, eram împietrită”! Scandalul sexual de la Hollywood ia amploare! Angelina Jolie a fost la un pas să fie violată de producătorul Harvey Weinstein

„Nu avea râbdare cu mine, se vedea că este înfierbântat. S-a urcat pe mine, deși i-am zis că sunt virgină și așa vreau să rămân. Mi-a zis că ar putea să îmi fie soț. Apoi am simțit cum intră ceva în mine. Tot ceea ce păstrasem ca virtute pentru căsătorie era compromis. Am închis ochii și am decis să adorm. M-am trezit singură a doua zi și am plecat”

La scurt timp după dezvăluire, Nick Carter a declarat pentru presă că este șocat și întristat de acuzațiile Melissei Schuman.

#MeToo! O altă actriță de la Hollywood îl acuză pe Harvey Weinstein de viol!

Mesajul tinerei a devenit imediat viral și a stârnit reacții în toată lumea.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unui film în care au jucat împreună și ulterior au avut și colaborări în plan muzical.