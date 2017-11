Cristina Stamate, ultimele dezvăluiri, înainte de moarte: „Am avut sentimentul că mi se întâmplă o moarte atipică”

La doar o zi după ce Stela Popescu a fost condusă pe ultimul drum, o altă mare doamnă a teatrului românesc a încetat din viaţă. România a fost trezită cu o veste tragică: a murit Cristina Stamate!

Ultimele dezvăluiei ale actriței, despre operaţia pe inima care a ajutat-o să mai trăiască doi ani, la Răi, da' buni. Cuvintele ei au o încărcătura emoţionantă care nu te poate lăsa indiferent:

"Cu moartea pe moarte călcând, am revenit şi eu la viaţă. Eu cred că am avut un impact comic. Simţeam că nu pot să respir, acasă fiind, şi avea apă la plămâni. Era o nenorocire. În timpul ăsta mă gândeam "eu mor, dar unde e filmul vieţii mele? Nu îl văd".

Dezamăgită, mă gândeam că o să mor. Ştiam că familia te întâmpină, dar nu mi se întâmpla nimic din ce am citit eu că trebuie să ţi se întâmple în acest moment. Ştiu că nu am fost panicată, mi-a trecut de la sine. Am chemat o prietenă şi ea a chemat salvarea", mărturisea actrița.