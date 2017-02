Curioși să aflati cum arată o zi din viața Andreei Berecleanu? ”Femeile se miră că mă întâlnesc și pe mine acolo”

Andreea Berecleanu a fost invitată în platoul "Star Matinal", alături de gazdele emisunii, Bote și Naty, unde vedeta prezentatoare ne-a spus cum arată o zi din viața ei, dar și cum se descurcă cu un așa program încărcat.

”Am încercat și mi-a ieșit anul acesta, sunt în redacție de la ora 15 până la ora 21. Înainte de asta trebuie să mă duc la clinica de frumusețe pe care o dețin. În domeniul înfrumusețării trebuie să fii tot timpul la curent cu ce e nou, ce e la modă. În fiecare an apar noi aparate și trebuie să știi cum să le folosești. Pentru mine este foarte important feedback-ul pacientelor. Ele se miră că mă întâlnesc și pe mine acolo”, a povestit Andreea Berecleanu pentru Antena Stars.

Prezentatoarea Observatorului a vorbit și despre relația pe care o are cu copiii săi, mai ales că Eva, fiica cea mare, este deja o adolescentă: ”Tot ce se întâmplă acum vin în continuarea profesiei mele de jurnalist. Sunt foarte mulți copii frumoși. Îi sunt mai mult mamă decât prietenă, însă îi sunt și prietenă. Eva este un copil cu foarte multă personalitate. Îi place și să se contrazică și atunci avem un schimb de replici. Noi comunicăm. Ea cu poveștile ei de viață, cu lumea ei în care am intrat. Vorbim absolut orice, cele mai multe sfaturi sunt legate de școală. Cele mai importante decizii le luăm împreună. E important să citești măcar o oră pe zi. O sfătuiesc pe Eva că e importantă cartea. Am intrat cu ea într-o librărie și i-am zis să-și ia tot ce vrea ea”, a mai spus Andreea la ”Star Matinal”.