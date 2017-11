Dan Ciotoi a primit verdictul crunt al medicilor. Artistul trebuie să ajungă pe masa de operație: „Este un fel de cancer. Nu îmi este frică”

Dan Ciotoi a mers astăzi la spital să-şi facă primele investigaţii. Artistul a primit o veste cruntă: trebuie să ajungă pe masa de operaţie cât mai repede.

"Sunt operat pentru operaţie în luna ianuarie şi mai am de făcut ceva investigaţii. Am o gâlmă, aici, glanda parotida. Am observat-o de vreo trei luni şi m-am dus să mă controlez şi am aflat că este o formaţiune tumorală.

Domnul doctor mi-a spus că nu e nicio problemă, niciun pericol. RMN-ul va spune tot. Nu-mi e frică de operaţie. Trebuie să ştie toţi că sunt bine", mărturisește artistul.