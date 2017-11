Dan Negru, într-o mare cumpănă! A fost la un pas să rămână paralizat. Cum s-a întâmplat totul

Dan Negru, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea în aceastã searã, de la ora 21.15, în postura de prezentator al show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”, a avut parte de o întâmplare nefericită, chiar înainte de filmarea ediției speciale a emisiunii, care va fi difuzată în această seară.

Dan Negru era pe șantier, acolo unde se construiască cea de-a treia clădire de birouri pe care o deține. Un geam putea să îl lase fără o mână.

„A fost o tăietură urâtă. Am avut șase copci. Medicii mi-au spus că am fost la un pas să îmi tai și nervul. Puteam rămâne paralizat. Am fost la spital la urgențe”, a mărturisit Dan Negru.

În aceastã searã, de la ora 21.15, în prima ediție a show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”, invitații lui Dan Negru sunt campionii Florin Răducioiu, Cătălin Moroșanu și Marian Drăgulescu.