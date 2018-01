Diana Ross, surprinsă la plajă. La cei 73 de ani pe care îi are, arată de invidiat!

Se știe că ianuarie este luna în care cele mai multe vedete se află în vacanță. De câteva zile libere are parte și Diana Ross, în vârstă de 73 de ani. Vedeta a fost surprinsă de paparazzi, într-o vacanță exotică.

Diva își petrece vacanța alături de o parte din copiii și nepoții ei. Destinația aleasă de Diana a fost Oahu, o insulă din Hawai, acolo unde soarele arde, iar marea te îmbie la o baie răcoroasă.

Vedeta de 73 de ani apare într-un costum de baie întreg, într-o culoare aprinsă peste care a purtat un pareo. Dacă ne gândim la vârsta ei, am fi nedrepți să trecem cu vederea că Diana are un corp care arată incă destul de bine. Da, are celulită, dar mai observăm și că nu are mai multă decât a altor vedete cu mult mai tinere decât ea.

Diana Ross poartă ochelari de soare și cercei statement. Ea este mereu o apariție stylish, că doar așa ne-a obișnuit de-a lungul vremii.