Doamnelor, domnișoarelor, doar muzica lui ne mai rămâne! Burlacul Ed Sheeran s-a logodit: ”N-am fost niciodată mai fericit!” Cum arată viitoare soție a artistului

Bat clopote de nuntă în lumea muzicii internaționale, asta după ce celebrul Ed Sheeran s-a logodit! Nu, nu el a dat vestea, ci o altă celebritate, de data aceasta din lumea filmului.

Russel Crowl s-a scăpat într-un interviu în care, în contextul unei povestiri ce-l avea drept personaj și pe Ed Sheeran, actorul din ”Gladiatorul” a pomenit de... logodnică. Desigur, artistul n-a avut altă soluție decât să-și recunoscă public dragostea.

Viitoarea doamnă Sheeran se numește Cherry și pare să-l fi cucerit iremediabil pe celebrul cântăreț: ”A fost prima dată când am avut timp să mă îndrăgostesc pe bune. Întotdeauna am pus pasiune, dar intram într-o relație, apoi plecam în turneu pentru un an și jumătate și totul se ducea de râpă. Am zis hai să renunțăm la joburile noastre și să petrecem un an împreună. Așa am făcut, am călătorit și am stat zi de zi împreună, timp de un an, ne-am consolidat relația. N-am fost niciodată mai fericit, mai relaxat, mai inspirat. Simt că lucrurile s-au așezat, pentru că le-am dat timp”.