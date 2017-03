Doliu în muzica populară românească! Ileana Ciuculete a murit

Moment greu pentru fanii muzicii populare româneşti. Ileana Ciuculete s-a stins din viaţă în această seară.

Ileana Ciuculete a murit. Din primele informaţii Ileana Ciuculete s-a stins la spital în urmă cu puţin timp. "Acum am vorbit cu soţul ei şi mi-a zis că s-a dus. E groaznic. O cunosc de când aveam 14 ani, am urcat pe aceeaşi scenă. Încă nu îmi vine să cred. Acum trei zile am vorbit ultima oară cu ea, era acasă, nu se simţea bine din cauza unei răceli. Îmi pare rău că nu am fost să o văd"", a spus Elena Merişoreanu, în direct, la Antena Stars.

CITEŞTE ŞI Cine a fost PRIMUL SOŢ al artistei. Valeriu Sfetcu aducea acuzaţii grave cântăreţei de muzică populară: "Din cauza ei lucrurile sunt aşa cu ai noştri copii"

Ileana Ciuculete a murit. Conform primelor informaţii, decesul s-ar fi produs în urma unor complicaţii ale unei răceli puternice.

Elena Ciuculete s-a născut pe 20 septembrie 1957. Încă din copilărie, a fost sprijinită şi îndrumată să urmeze calea muzicii populare.

Absolventă a Liceului de matematică fizică `Traian` din Drobeta Turnu – Severin, Ileana Ciuculete a preferat notele muzicale formulelor şi a dorit să împărtăşească tuturor pasiunea ei pentru muzică folclorică, înregistrând peste 400 de melodii proprii şi având peste 24 de albume.