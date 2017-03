Ileana Ciuculete a murit! Cea mai mare durere a artistei: scandalurile repetate cu cei doi fii! "Copiii mei au fost manipulați de cineva. Sunt o mamă îndurerată"

În urmă cu aproape cinci ani, cunoscuta interpreta de muzica populara Ileana Ciuculete a fost târâtă într-un scandal public de mare amploare. Băieţii săi din prima căsătorie, Mugurel şi Florin Sfetcu, au povestit pentru toate televiziunile şi publicaţiile că solista i-a neglijat şi, încă din copilărie, a fost o străină pentru ei, fiind mai tot timpul plecată prin turnee.

ILEANA CIUCULETE A MURIT! Artista, care pe 20 septembrie ar fi împlinit 60 de ani, a avut parte în ultimii ani de scandaluri greu de imaginat. Mugurel și Cristi Sfetcu, fiii Ilenei Ciuculete, și-au acuzat mama de abandon.

Cântăreața a susținut mereu că aceștia mint, că afirmațiile făcute de ei sunt . Mai mult, cântăreața susținea că ei sunt manipulați și că, au case în care locuiesc, dar pe care vor să le vândă.

”Atunci când minți nu este bine. Eu sunt o mamă îndurerată. Băieții mei scumpi și dragi au făcut niște afirmații neadevărate. Au o vârstă la care ar trebui să se însoare. Mi-aș fi dorit să se însoare, să am și eu nepoți. Le-am tot spus să se însoare. Sunt convinsă, ca mamă, că din sufletul meu au ieșit, tot ce au ei le au din mâinile mele. Voi dovedi că tot ce au, au de la mine, cu acte în regulă. Copiii mei au fost manipulați de cineva, pentru că ei au fost crescuți de la cinci zile de părinții mei. Eu am muncit ca toată familia mea să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace. Cât au stat la școala de lângă casa mea, veneau la mine și mâncau. I-am purtat cu mine în concerte, pe unul l-au luat în Serbia, pe celălalt în Bulgaria. Am o meserie, am fost plecată după bani. Mama mea,fratele, bunicii nu sunt străini, de ce au spus că au trăit prin străini? Școala de la Kisselef era cu seminternat. Mă aiguram că au ce să mănânce. Făceau și meditații cu doamnă de la etaj, din blocul meu. Cornel l-a crescut pe Cristi. Dacă eu îl certam pe Cornel, Cristi începea să plângă”, povestea artista, conform Libertatea.ro.