Dolly Parton, ne ispitești și acum, la 71 de primăveri, darămite în tinerețe! Priviți, adulmecați și admirați, domnilor! Cum arată acum!

La 71 de ani, legendara Dolly Parton arată extraordinar, păstrându-și frumusețea de altădată. Chiar dacă are o vârstă venerabilă, diva muzicii country​ este tot pe drumuri, în turnee, schimbând orașele și scenele, așa cum o făcea în tinerețe, acum 50 de ani.

Dolly îmbătrânește frumos, rămânând fidelă look-ului din tinerețe, căci nimeni n-o va convinge vreodată să-și poarte părul altfel decât expandat, să se îmbrace altfel decât în costume de scenă sexy, să se machieze altfel decât intens.

„Nu ești country dacă nu ai părul mare și un Cadillac“, spune Dolly, care are o coafură inconfundabilă.

Cât despre tinerețea ei, Dolly a mărturisit că nu era mulțumită de aspectul fizic.

„Voiam să fiu provocatoare. Este vorba asta preferată de mulți: less is more. Pentru mine nu era așa. Pentru mine less is less și more is more. Eu nu voiam să fiu simplă“, mărturisește cântăreața.

Vă propunem o galerie foto în care puteți să o admirați în voie pe frumoasa Dolly atunci când era tinerică și mai sexy ca acum!