Dramă. Beyonce de România, apel disperat pe Facebook: „E în stare foarte gravă. Are nevoie de sânge!”

Momente dificile prin care trece fosta iubită a lui Nicolae Guță. Cea mai bună prietenă a Mădălinei se află în stare foarte gravă și are nevoie urgentă de sânge. Pentru a o ajuta, Beyonce a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare către toți prietenii săi virtuali.

„VA ROG DIN SUFLET !!!! Prietena mea Cristina Lungu este in stare f gravă si are nevoie de ajutor!!!… Are nevoie de sânge grupa A 2 pozitiv.. Este la Spitalul Bagdasar Arseni! Va rog distribuiti!CIne vrea sa ne ajute sa lase un mesaj in privat ! SECTIA ATI”, a scris fosta iubită a lui Nicolae Guță pe contul său de Facebook.