După ce a fost agresată, Kim Kardashian a dispărut din viața publică, însă a revenit spectaculos! Ce a postat vedeta pe Instagram: ”De când te așteptam!”

După câteva luni de absență în urma agresiunii suferite la Paris, vedeta de reality-show Kim Kardashian a revenit marți pe rețelele de socializare, postând o fotografie în care apare alături de soțul său, rapperul Kanye West, și de cei doi copii ai lor, informează AFP.

Vedeta, cu 49,3 milioane de fani pe Twitter și 89,6 milioane pe Instagram, a postat și un videoclip, conținând înregistrări din viața lor de familie, aparent destinat contracarării zvonurilor privind un posibil divorț, care s-au intensificat în presa de scandal în ultimele săptămâni.

În videoclip, Kim și Kanye sunt surprinși în ipostaze tandre atât unul față de celălalt, cât și față de cei doi copii, North și Saint. Fotografia este însoțită de o descriere simplă: "Family" ("Familie").

Vedeta din "Keeping Up with the Kardashians" și-a schimbat, de asemenea, marți poza de pe conturile de Twitter și Instagram, alegând o imagine în care este surprinsă din profil, privind în jos.

Cunoscută pentru prezența extrem de vizibilă pe rețelele de socializare, Kim s-a retras din atenția publică după jaful spectaculos căruia i-a fost victimă la Paris, în luna octombrie.

Potrivit știrilor apărute în presă, soțul său, Kanye West, a suferit o criză psihotică la sfârșitul lunii noiembrie, care a condus la spitalizarea sa și la anularea turneului pe care îl susținea.