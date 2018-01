Elena Merișoreanu, jefuită de menajeră, timp de doi ani. Acum, a dat lovitura, spre disperarea artistei: A fost o pagubă destul de mare. Nu va dormi liniştită pe pernă"

O altă cântăreaţă de la noi a fost jefuită de propria menajeră. Elena Merişoreanu a rămas fără bijuteriile din aur extrem de valoroase.

"A fost o pagubă destul de mare. Eu am fost pleacată într-un turneu. Când m-am întors am văzut că nu mai e aurul. Mi-am dat seama că joacă teatru, când am întrebat-o. Odată a venit băiatul ei la poartă. Apoi, a plecat acasă şi n-a mai venit.

Era de doi ani în casă, tot mai vedeam că mai dispare câte ceva, dar nu băgăm în seamă. Nu cred că va dormi liniştită pe pernă. Cu poate să fure din casă în care mănâncă o pâine", povestește Elena Merișoreanu, despre cea care a jefuit-o.