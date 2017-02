Episodul Franco se repetă? Carmen Minune pleacă de acasă, după ce și-a făcut un nou iubit

Carmen Minune îşi ia viaţa în propriile mâini. Artista a luat o decizie care nu le-a picat prea bine părinţilor. Are legătură cu noul iubit! Dar nu, nu vă speriați, căci de data aceasta lucrurile sunt de comun acord.

Motivul? Cum se înţelege Adrian Minune cu iubitul fetei sale? Excelent, spune Carmen.

”Suntem doi oameni care muncim foarte mult şi ne respectăm spaţiul nostru de muncă, chiar dacă până la momentul acesta am lucrat în acelaşi domeniu. Tata l-a acceptat pe Bogdan”, a mărturisit artista.

Artista a vorbit și despre cum a început relaţia cu iubitul ei, Bogdan: ”Culmea, totul a venit de la sine. Am colaborat profesional, apoi într-un cerc de prieteni am început să ieşim și cam asta a fost!”

Carmen consideră cu Bogdan este un exemplu pozitiv pentru ea, de la care a avut de învăţat multe lucruri bune: ”Am învăţat că la muncă trebuie să fii omul de la muncă, acasă trebuie să fii omul de acasă, ceea ce înseamnă să ai responsabilităţi, el fiind un om foarte matur, care are oameni care stau sub el şi trebuie să le dea indicaţii şi să fie omul acela autoritar, eu fiind mai. cu muzica. A trebuit să-l privesc aşa de afară şi să zic Wow, cam aşa ar trebui să fiu!”