Fiul cel mare al lui Dr. Quinn e singur și seamănă leit cu mama lui! Cum arată actrița Jane Seymour la 66 de ani

Jane Seymour, actriţa principală din serialul "Doctor Quinn", are un fiu care-i seamănă leit. Dovadă stau fotografiile postate de vedetă pe pagina ei oficială.

John Stacy Keach este unul dintre copiii artistei, pasionat la rândul lui de muzică și de teatru. La cei 30 de ani pe care-i are, încă nu e la casa lui, dar e doar o chestiune de timp până își va găsi jumătatea. Pe lângă el, Jane mai este mama a doi băieți, Kristopher Steven Keach,și Sean Flynn, și a unei fete, Katherine Flynn.

Mama lui și-a dedicat o viață filmului

Jane Seymour se naşte pe 15 februarie 1951, în Hayes, Middlesex, Anglia. În 1973 devine fata Bond în filmul "Pe cine nu laşi să moară" (Live and Let Die), unde joacă alături de Roger Moore, apoi este distribuită în serialul "The Odine Line" (1973) şi, în acelaşi an, apare în seria "Frankenstein: The True Story". În 1982, câştigă un Glob de Aur pentru interpretarea din miniseria de televiziune "La est de Eden", iar în 1988 este recompensată cu premiul Emmy pentru rolul din "Onassis: The Richest man in the World". În acelaşi an este nominalizată la premiul Emmy pentru rolul Natalie Henty din "War and Remembrance".

Între 1993 şi 2001 joacă în serialul de succes "Dr.Quinn", unde interpretează o femeie-doctor din secolul al XIX-lea, alături de actorul Joe Lando, fiind nominalizată la premiile Emmy şi Globurile de Aur. În 1996 câştigă Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de televiziune cu rolul din "Dr. Quinn".