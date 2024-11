Serialul Classified, sezonul 2, disponibil în AntenaPLAY din 29 noiembrie. Când poți vedea episoade noi

AntenaPLAY aduce abonaților săi sezonul 2 din serialul Classified, un serial îndrăgit de public.

Pentru că primul sezon din serialul „Classified” a fost îndrăgit de abonații AntenaPLAY, sezonul 2 urmează să apară luna aceasta în platforma ta preferată de filme și seriale.

Serialul „Classified”, sezonul 2, se vede în AntenaPLAY

„Classified” este un serial de acțiune, dramă și thriller. Sezonul 2 din acest serial va fi disponibil în luna noiembrie în AntenaPLAY!

Începând cu data de 29 noiembrie 2024, abonații platformei se vor putea bucura de un nou episod din serial în fiecare vineri.

Protagoniștii serialului sunt îndrăgiții actori Mélissa Désormeaux-Poulin și Patrick Labbé, care joacă rolul lui Rachel Miller și, respectiv lui Émile Darcy, agenți ai Serviciilor Secrete din Canada.

Cele două personaje formează un cuplu și au parte de o viață liniștită alături de cele două fiice ale lor, până când ceva total neașteptat își face apariția și schimbă totul.

O împușcătură în apropierea ambasadei americane va schimba total viața personajelor, iar acțiunea și drama vor predomina pe tot parcursul celor 10 episoade.

Produs în anul 2022, serialul promite să îi captiveze total pe iubitorii de acțiune și spionaj, datorită elementelor ancorate în realitatea prezentă și a secretelor care pândesc la fiecare pas.

Filmele disponibile în noiembrie în AntenaPLAY

În luna noiembrie sunt disponibile 3 noi filme în AntenaPLAY. Abonații se pot delecta cu producții faimoase și captivante.

Filmele disponibile de la 1 noiembrie în AntenaPLAY sunt "Everyone Says I Love You", "Mistrust", "The Year of Fury".

Everyone Says I Love You

Dacă vrei să râzi și iubești muzica, AntenaPLAY îți propune un film care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. "Everyone Says I Love You" este un film american care îmbină comedia romantică cu musicalul. Filmul produs în 1996 a fost scris și regizat de Woody Allan. Din distribuție fac parte actori de top.

Mistrust

Dacă îți plac drama și romantismul în această combinație, în AntenaPLAY găsești filmul perfect în luna noiembrie! Mistrust este un film lansat în 2018 și regizat de Shane Stanley. Actorii principali sunt Jane Seymour și Parker Stevenson.

The Year of Fury

Pentru pasionații de evenimente istorice, AntenaPLAY propune drama The Year of Fury. Lansat în 2020 și regizat de Rafa Russo, filmul îi are în distribuție pe Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao, Martina Gusman, Sara Sálamo și Maribel Verdú.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale TV live și peste 70 canale liniare, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

