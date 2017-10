Florin Piersic, în lacrimi: ”Când am aflat că a plecat dintre noi Olga Tudorache am simțit o 'picătură de otravă' în inimă!”

Actorul Florin Piersic își aduce aminte de Olga Tudorache 'cu plăcere și cu emoție' și spune că simte, la moartea acesteia, 'o picătură de otravă în inimă'.

'Am aflat cu foarte mare tristețe de plecarea marii artiste care a fost, este și o să rămână, Olga Tudorache. Mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere, pot să spun, deși nu-mi place cuvântul, cu foarte mare emoție, mai bine, când a venit să mă vadă jucând în piesa lui Visnevski, Tragedia optimistă — în care ea juca comisarul, femeia comisar — la Craiova, în regia lui Vlad Mugur. Dar aflând că noi facem același spectacol, tot în regia lui Vlad Mugur, la București, la Teatrul Național, a venit la spectacol, piesă în care eu îl jucam pe Alexei, marinarul nemulțumit și foarte, să spun, pozitiv, la urma urmei. Partenera mea era Marcela Rusu, și pe ea Dumnezeu să o ierte! Și Olga a venit în cabină la mine și mi-a spus niște cuvinte pe care n-am să le pot uita niciodată', a declarat, pentru AGERPRES, Florin Piersic.

Olga Tudorache era foarte legată de profesia sa și de actori

'Atât era de legată de profesia, de actorii care se produc pe scenele românești, era omul care aparent părea dur, dar de fapt avea o inimă mare....Bineînțeles că am văzut-o în multe spectacole și, când am aflat dimineață că a plecat dintre noi, am simțit, așa, un fel de 'picătură de otravă', o picătură de otravă în inima mea, care întotdeauna îi aparținea. Cei care mă citiți acum probabil că înțelegeți ce senzație și ce curent m-a cuprins pe mine știind-o nu numai ca artistă, ci și ca vecină de bloc. În Piața Palatului locuia și eu tot acolo până într-o vreme. Ne vedeam destul de rar, dar când ne vedeam era o atmosferă, un fel de adiere de prietenie, de bunătate, de înțelegere, de.... Știa absolut tot. Chiar și fiului ei, care nu e în țară, după câte știu, i-a pus numele după personajul pe care îl jucam eu în piesa de care am vorbit. Dumnezeu s-o odihnească!', a adăugat Florin Piersic.

Actrița Olga Tudorache a murit, în cursul nopții de marți spre miercuri, în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Elias.