Mama Deliei este aproape la fel de celebră ca fiica sa şi toată lumea o cunoaşte. Însă puţine persoane ştiu cum arăta Gina Matache în tinereţe.

Iar pentru că fiica ei cea mare se mândreşte cu ea, a publicat o fotografie rară cu cea care a facut-o om mare!

În fotografie, Gina Matache are un look destul de fresh, dar în acelaşi timp şi cochet. Mai mult decât atât se vede cu ochiul liber că mama Deliei are gene bune pe care le-a transmis şi fiicelor sale.