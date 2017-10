Fotografii rare cu Ileana Ciuculete, oferite de un bărbat care a iubit-o cu adevărat! Nu e Galeş: "Te iubesc oriunde te-ai afla, nici nopţile nu pot să nu te mai visez!"

Regretata Ileana Ciuculete a lăsat un mare gol în sufletul familiei, al prietenilor şi al fanilor. Dispariţia sa fulgerătoare a stârnit multă durere în sufletul celor pentru care Zânica era o persoană dragă, iubită.

"Te iubesc oriunde te-ai afla, nici nopţile nu pot să nu te mai visez! Rămâi idolul meu din copilărie! Artista mea preferată, prima care am iubit-o cel mai mult şi nu o pot uită niciodată! Am un înger păzitor acum şi ştiu că de unde eşti, vezi că eşti în sufletul meu! " Asta am simţit să scriu..îmi e dor de Ileana noastră" , i-a transmis un fan pe o pagină comemorativă din spaţiul virtual. Bărbatul chiar a iubit-o, spre deosebire de soţul ei, care şi-a refăcut viaţa alături de o blondă misterioasă.

Totodată, a publicat mai multe fotografii rare cu privighetoarea muzicii populare româneşti.