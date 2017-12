Fuego, declarații uluitoare despre viaţa lui: "Nu știu despre alții, dar eu îmi păstrez mintea limpede și nu fac niciodată exces de zel în ceea ce privește profesia asta!"

Fuego, unul dintre cei mai iubiţi artiști din România, a dezvăluit pentru o publicaţie cum arată o zi din viaţa lui, după ce foarte mulţi fani şi-au manifestat curiozitatea în legătură cu acest subiect.

Paul Surugiu-Fuego, pe numele său real, a recunoscut că viaţa de artist nu este un asimplă, dar cu toate acestea, e mult mai uşoară decât a altor categorii sociale.

„Dragii mei, n-am făcut niciodată mare caz cu statutul meu. Sunt artist, dar ca oricare om, am muncit pentru ceea ce am realizat. Firește că nu mă plâng, pentru că ar fi absurd să fac asta și pentru că eu, cu toate problemele mele, am o viață ușoară și mă consider un privilegiat al sorții. Voi m-ați provocat să vă spun cum arată o zi din viața mea!

Păi e simplu – am un un program agitat de ani de zile și mă trezesc la ora 11-11.30, apoi programul se diversifică în funcție de ziua săptămânii. Dacă e weekend am spectacole și evenimente, urc direct în mașină, îmi petrec zilele pe drumuri ( am făcut în anii aceștia milioane de kilometrii ). Dacă nu, merg la înregistrări, pregătesc diverse proiecte, mă văd cu prietenii, noaptea pictez, mă uit la filme sau la teatru, fiind un cinefil înrăit.

Mai mult că, în viitorul apropiat, pregătesc o serie de evenimente cu tablourile mele, vernisaje unice pe care le gândesc în detaliu pentru septembrie. Noi artiștii muncim, sigur că facem sacrificii enorme, dar viața noastră, dacă ne place ce facem, este mult mai simplă decât a multora. Și spun asta cu toată asumarea unui om care s-a chinuit, dar care a ajuns să înțeleagă că este un răsfățat al sorții din multe puncte de vedere.

Artiștii au si dublă răsplată pentru munca lor – cea firească și cea în aplauze, care-i minunată! Nu știu despre alții, dar eu îmi păstrez mintea limpede și nu fac niciodată exces de zel în ceea ce privește profesia asta! Sunt un om care muncește, fără să se plângă, bucurându-se de ce are în fiecare moment!”, a spus artistul.

Vă reamintim că artistul reușește să strângă săli întregi de oameni care-l iubesc, atât în România, cât şi în Republica Moldova sau în alte comunităţi de români din străinătate.