Medicul Nicolae Bacalbașa, declarații șocante! „Eram beat și am pus mâna pe un revolver...”

Recent, reputatul medic și deputat Nicolae Bacalbașa a făcut o serie de declarații șocante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Într-un interviu acordat celor de la Antena 3, celebrul medic a mărturisit că a fost o situație în viața sa în care a jucat ruletă rusească folosind un revolver.

„Am făcut roulette rousse la Bangkok cu un revolver. Eram beat. Am ajuns medic de navă și m-am încuiat în cabină. Acolo sunt 37 de boli cu transmise sexuală și veneau fetele la vapor. M-a chemat comandantul să stau de vorbă cu polițistul.

Și era polițistul care avea legat de brâu un revolver. Nu băusem de trei săptămâni. Și era niște whiskey într-o sticlă foarte bună. Nenorocitul pusese coniac trei stele care era metanol, ce porcării vrei.

Cred că din chestia asta eram jumătatea beat, jumătate intoxicat. Cum eram beat-mort am făcut două chestii grave. M-am luat de Ceaușescu. Apoi m-am gândit dacă este cazul să sar în apă la Bosfor. Mi-am pus și problema asta.

Am spus că dacă în primele trei zile nu mă arestează. Și am luat revolverul și am spus că fac ruleta rusească. Polițistul a luat repede cartușele și nu am apucat”, a fost declarația șocantă a lui Nicolae Bacalbașa.

