Mult prea grăbită, actriţa Alice Caracostea a plecat în LUMEA MINUNILOR din cer! Se descria ca o fată subţire, înaltă şi foarte timidă"

La numai 49 de ani, actriţa Alice Caracostea a ales să plece mult prea grăbită în lumea minunilor din cer. A jucat o viaţă, şi ce viaţă scurtă, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.

Legendarii Dem Radulescu și Dinu Manolache i-au fost mentori, au învăţat-o cu ce se mănâncă teatrul de prima linie. Iar Alice s-a integrat perfect în lumea minunată a actorilor, a celor care urcă pe scenă zâmbind când în sufletul lor e durere, a celor care pleacă în turnee, lăsându-şi, poate, copiii bolnavi acasă.

Cum ne-o amintim noi pe actriţa noastră mult prea grăbită? Aşa cum o descriere şi numele, căci "ALICE = nobil, adevăr, nobleţe", artista era de o eleganţă exemplară. A debutat în piesa "Titanic Vals" de Tudor Muşatescu, la Teatrul Naţional din Bucureşti, locul unde s-a născut şi a crescut, aşa cum mărturiseşte. În ultimii ani, a întruchipat-o principial pe Ecaterina cea Mare. Nu aveai ce să-i reproşezi, nimic nu lipsea din jocul ei, nimic nu mai putea fi adăugat!

Alice le mulţumea mereu profesorilor ei

"Când privesc în urmă la adolescenta Alice Caracostea îmi aduc aminte de o fată subţire, înaltă şi foarte timidă. Nici nu mă gândeam că aş putea să fac şi altceva decât actorie. Până am terminat Liceul Nicolae Tonitza văzusem atâtea piese de teatru, încât nici nu se putea altfel. Şi Dumnezeu mi-a ajutat. Am intrat la facultate trecând printr-un examen semicrâncen, având şansa de a avea parte mai apoi de nişte profesori absolut remarcabili. Dem Rădulescu şi Dinu Manolache. A doua mare şansă a venit după absolvire, când am intrat la Teatrul Naţional, acolo unde practic m-am născut şi am crescut", povestea actriţa în urmă cu câţiva ani unui reporter de la "Jurnalul Naţional".

A avut de la cine învăţa, dar a avut şi cine să înveţe. Era atât de pasionată de actorie, încât uneori pierdea şirul orelor petrecute la repetiţii. O perfecţionistă, aşa cum numai un om născut sub Constelaţia Scorpionului poate fi!

Actoria e "o fiară însetată de sânge"

Spunea că nu a fost vreodată capabilă de răul făcut gratuit şi că şi-a făcut din corectitudine un principiu de viaţă. Descria actoria ca pe "o fiară însetată de sânge", în faţa căreia nu ai alternativă: ori o iubeşti şi atunci te iubeşte şi ea la rândul ei, ori te izbeşte de toţi pereţii.

Era fericită să joace cel mai important rol, cel de mamă a unui tânăr care-i semăna perfect: Vladimir.

"Cu tristețe și durere anunțăm trecerea în galeria nemuritoare a actorilor care ne-au părăsit a colegei noastre Alice Caracostea, o actriță minunată, care s-a dăruit scenei și care a încântat publicul în numeroase spectacole ale TNB", se arată pe pagina de Facebook a Naționalului bucureștean.

Născută pe 28 octombrie 1967, Alice Caracostea a absolvit Academia de Teatru și Film din București, promoția 1994, la clasa profesorilor Dem Radulescu și Dinu Manolache. A jucat sub bagheta unor regizori consacrați, precum Victor Ioan Frunză, Gelu Colceag, Ion Cojar și Dinu Cernescu.

"Se tot sting luminile în teatre,

Noapte bună, domnilor actori !

Ce se-ntâmpla seamănă teribil

Unui zbor cu foarte multe goluri:

În această țara mor actorii

Regretați de propriile roluri.

Tineri și bătrâni, la garderobă

Vin să-și lase cea din urmă haină,

Programați să între în spitale

Că să poată să se stingă-n taină.

Nu mai vor aplauze și bisuri,

Nu mai vor sufleori, lumini și farduri,

Ar mai zăbovi doar că să-și rupă

Propriile afișe de pe garduri.

Mor actorii părăsiți de public,

Teatrul însuși este o fantomă

și la catafalc le stau de gardă

Rolurile care intră-n comă.

Ne-au făcut să plângem și să râdem,

În momente bune sau mizere,

Astăzi, cu privirea zăvorâtă,

Ei își joacă ultima tăcere", scria atât de bine Păunescu în "Ne mor actorii".