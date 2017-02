Octavia Geamănu și Marian Ionescu, primele dezvăluiri după botezul fiului lor, Andrei: "Am plâns de emoție. A fost într-un loc în care eu am mers foarte des să mă rog"

Octavia Geamănu şi Marian Ionescu sunt doi părinţi împliniţi şi fericiţi, mai ales că duminică a avut loc botezul fiului lor, Andrei. Aceştia au vorbit, pentru prima dată, despre clipele magice prin care au trecut, în emisiunea "Răi da' buni".

"Slujba a fost foarte frumoasă, biserica superbă. Mi-a plăcut mult. Nota zece pentru nas şi naşa, măicuţele călugăriţe de acolo, pentru preot. Ceremonia nu a fost pe repede înainte, a fost foarte frumoasă şi eu am receptat-o ca atare", a povestit tăticul.

Emoţiile au fost de două ori mai puternice pentru Octavia, care a trăit momentul la altă intensitate:

"Am plâns de emoţie. Eram convinsă d ecand am plecat de acasă ca aşa vafi. Este un moment unic în viaţă. Am fost copleşită de semnificaţia acelui moment (...)

Nu m-am obişnuit cu statutul de mamă. Am putut să trăiesc din plin acest moment, a fost ceva intim. A fost într-un loc în care eu am mers foarte des să mă rog", mărturiseşte frumoasa prezentatoare, emoţionată încă.