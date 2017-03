Ultima dorinţă a Ilenei Ciuculete va fi îndeplinită! Maria Cârneci a spus ce şi-a dorit cântăreaţa să se întâmple în ziua înmormântării sale

Deşi s-a stins în doar o săptămână de la aflarea veştii că suferă de o boală incurabilă, Ileana Ciuculete a ţinut să le spună celor dragi tot ce îşi mai doreşte pentru ultima zi pe pământ

Conform spuselor Mariei Cârneci, cântăreaţa a vrut să fie înmormântată în costum popular. "O să fie îmbrăcată în costum popular. Asta m-a şocat pe mine. A fost lăsată pe pământ să cânte cântecele ei. A fost dorinţa ei, nu ştiu cu cine a vorbit. Până la urmă suntem fete care am plecat de la ţară, am muncit şi nu am făcut compromisuri pentru meserie şi avantaje", a declarat Maria Cârneci.

Ileana Ciuculete avea 59 de ani şi a murit marți, 14 martie, la spital, din cauza unei boli incurabile - ciroza.