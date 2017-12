Viața a pus-o la grele încercări, dar un singur lucru a făcut-o să treacă peste toate. Oana Roman, mai sinceră ca niciodată!

Oana Roman a făcut retrospectiva acestui an și în ciuda problemelor pe care le-a avut, se declară mulțumită de tot ceea ce a reușit să facă. Singurul minus din viaţa sa, afirmă aceasta, îl reprezintă doar problemele de sănătate cu care s-a confruntat și care au făcut-o să ajungă de mai multe ori la spital.

"A fost un an bun, am două proiecte noi şi importante, am avut doar probleme de sănătate, dar a fost un an bun. Vreau un an la fel de bun ca asta care tocmai a trecut. Şi îmi mai doresc resurse să pot călători mai mult fiindcă în acest an am avut o singură vacanţă, în Turcia. De Revelion lucrez, o să vină şi mama cu mine, mergem la o petrecere în stil grecesc. După data de 4 ianuarie vrem să ajungem la munte. De Crăciun mama a stat singură, de Revelion vreau să vină să petreacă cu noi" a mărturisit acesta în emisiunea "Star Marinal".