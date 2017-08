Video! Demn de cascadorii râsului! Tom Cruise s-a rănit în timpul unei ”scheme”, la filmările pentru "Misiune imposibilă 6"

Cruise făcea o cascadorie pe platoul de filmare sărind de pe o clădire pe alta. Într-un videoclip obţinut de TMZ se vede cum actorul aterizează, dar alunecă pe margine.

A fost capabil să se ridice pe propriile picioare, dar a început să şchipăteze. După câţiva paşi, s-a aplecat câteva secunde, înainte de a sări înapoi. Nu se ştie cât de serios s-a rănit, scrie news.ro

Actorul american a anunţat de curând că tilul continuării filmului ”Top Gun”, care se află în pregătire la Hollywood, este ”Top Gun: Maverick”.

Tom Cruise, născut pe 3 iulie 1962, este actor, producător şi regizor american. După ce a interpretat câteva roluri secundare, a jucat primul rol principal important în drama cu accente comice ”Risky Business”, în 1983. A devenit celebru după rolul principal din ”Top Gun” (1986), care l-a transformat într-un star internaţional. De atunci, actorul american a jucat în multe filme de succes, precum ”Rain Man”, ”Născut pe 4 iulie/ Born on the Fourth of July”, ”Oameni de onoare/ A Few Good Men”, ”Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirilor”, ”Jerry Maguire” şi cele cinci lungmetraje din seria ”Misiune: Imposibilă”. A fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar şi de şapte ori la Globul de Aur - câştigând acest trofeu de trei ori.