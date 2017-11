Acum e artist mare, dar pe vremuri... Alin Pascal: “În clasa a cincea era să rămân repetent!”

Alin Pascal, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea diseară, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare în Marvin Gaye, mărturisește în această ediție că în clasa a cincea a rămas corigent la… desen. Problema a fost una serioasă, căci a fost necesar ca mama sa, celebra interpretă de muzică populară Matilda Pascal Cocărița, să se întoarcă de urgență din Statele Unite și să se prezinte la școală, pentru ca fiul său să nu rămână repetent.

“Cum am reușit să rămân corigent? Păi dacă sunt cel mai netalentat om în viață la desen… Am fost pus să desenez un peisaj de toamnă și am făcut o mâzgăleală. Mi s-a părut mie că e cool și abstract. Am vrut să fiu artist plastic. Și după lucrarea respectivă, din note de 3 și 4 nu m-a mai scos profesorul. Într-un final, mi-au chemat părinții la școală. Și maică-mea a venit tocmai din America. Nu știu ce au discutat ei acolo, dar au făcut cumva să-mi iasă media 5 și să nu rămân repetent”, spune Alin.

În seara aceasta, talentatul interpret îl va imita pe Marvin Gaye, supranumit “prințul muzicii soul”. Cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan transformarea sa, telespectatorii Antenei 1 vor vedea diseară, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!