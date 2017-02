Andrei Ştefănescu a devenit pentru prima dată tătic. Ce nume a ales pentru bebeluș

Andrei Ștefănescu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl văd în fiecare seară de sâmbătă, de la ora 20.00, în postura de concurent la “Te cunosc de undeva!” este, de două zile, tată!

Iubita lui, Antonia, a născut sâmbătă seara un băiețel, Ayan Andrei, perfect sănătos. Micuțul a avut la naștere 53 de cm și 3,200 kg.

“Eram pe scenă, cu telefonul în mână, când am primit vestea că Antonia a născut. Imediat ce am încheiat concertul am fugit într-un suflet la spital, să-i văd. Sunt foarte fericit și extrem de emoționat. De altfel, îmi tremurau picioarele de emoție când am ajuns. Antonia a născut cu o săptămână mai devreme de data programată, însă totul este în regulă. Au fost și ai mei să-i vadă, urmează să vină și mama Antoniei, din Italia”, ne-a spus Andrei Ștefănescu.

Concurentul de la “Te cunosc de undeva!” a stabilit deja și cine vor fi nașii micuțului Ayan Andrei.”Sunt prieteni și oameni pe care îi iubim foarte mult. O pereche de nași este formată din Alle, cel alături de care am început să cânt, și soția lui. Iar a doua pereche este formată din Tibi, prietenul meu bun, și mama lui, care-mi sunt ca o familie”, a mai spus acesta.

