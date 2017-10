Aurelian Temișan, juratul de la "Te cunosc de undeva", flashmob de senzaţie cu piesa “Of, ce doare!” Soţia şi fiica artistului, cele mai înfocate susţinătoare!

Duminică, 15 octombrie, la ora 12.00, Aurelian Temișan, juratul de la “Te cunosc de undeva!”, a dat întâlnire celor care iubesc muzica lui, dar și mișcarea, pe platoul din Parcul Lumea Copiilor (intrarea din spatele Palatului Copiilor), la un flashmob pentru piesa „Of, ce doare!”, pe care a lansat-o de curând. Melodia are și un dans, special creat de instructorul Andrei Oșanu.

"Este primul flashmob în care sunt subiect principal. Inițiativa pleacă de la mine și de la compozitorul piesei, Mihai Alexandru. Andrei Oșanu a făcut acest dans și m-a provocat și pe mine să mă alătur.

Am învățat și am repetat pașii în fața calculatorului, după filmulețul lui Oșanu, dar îi fac mai temperat și mai moderat, având în vedere că sunt la câteva luni de la operația de hernie și nu am încă voie să mă arunc din plin în toate activitățile artistice care necesită efort fizic.

Așadar, duminică mă bazez pe cât mai mulți oameni liberi și dornici să ni se alăture, să fie parte a acestei energii frumoase, debordante, plină de aplauze și râsete, pe care o creează atât melodia, cât și dansul”, recunoştea Aurelian Temișan înainte de eveniment.

Duminică, artistul a trăit clipe pline de adrenalină şi de emoţie, mai ales că dansatoare în plrima linie au fost soţia şi fiica lui.

"Vreau să multumesc:

1. Mihai Alexandru, pentru melodie

2. Andrei Osanu. pentru dans

3. Monica Davidescu şi fetiţei noastre Dora, pentru că mi-au fost alături, ba mai mult, pentru că s-au implicat fizic şi nu numai fizic, în dans.

Parcului Lumea Copiilor, pentru că există, arată aşa bine şi ne-a găzduit.

4. "Adunării Generale" de ieri din parc, atât privitorilor, cât şi celor care s-au implicat în flashmob-ul minunat şi plin de energie şi aici trebuie punctat!", a ţinut să specifice Temişan, pe pagina sa de Facebook.

