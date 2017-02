Care este numele real al lui „Cuza”, de la „Noaptea Târziu” și de unde i se trage porecla! În artist, „domnește” un mare talent!

„Cuza”, solistul trupei “Noaptea Târziu”, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor descoperi, din 18 februarie, ora 20.00, în postura de concurent al show-ului “Te cunosc de undeva!”, explică în ce condiții a ajuns să fie cunoscut sub acest nume.

“Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, spune cel mai tânăr concurent al celui de-al unsprezecelea sezon al show-ului transformărilor.

„Cuza”, care în buletin se numește Iulian-Adrian Popescu, spune și cum i-au ales părinții numele real. “Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele, pentru că le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi (râde)”, mai spune solistul de la “Noaptea Târziu”.

Care este primul personaj pe care “Cuza” îl va imita în show-ul transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, în debutul noului sezon “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/mJ7LTV, la fel şi toate înregistrările integral.