Moment de tensiune pentru Sore: ”Am groază de înălțimi!” Artista a cântat suspendată deasupra scenei!

Sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Sore o imită pe Pink și va avea parte de o apariție pe scenă spectaculoasă.

“Este pentru prima dată când cânt legată cu hamuri și suspendată deasupra scenei. De altfel, din 2009, de când am văzut-o pe Pink, la Viena, cântând atârnată deasupra scenei aceeași piesă pe care o voi interpreta și eu la “Te cunosc de undeva!”, am visat să fac așa ceva odată. E drept că mi-e frică de înălțime și că mi-a fost un pic teamă, dar m-am gândit că dacă a putut Pink o să pot și eu. Acum, că am făcut-o și pe asta, mi-ar plăcea să cânt cu capul în jos!”, spune Sore.

De asemenea, cu această apariție concurenta de la “Te cunosc de undeva!” mărturisește că și-a adus aminte de debutul ei în cariera solo, din anul 2011, când era tunsă exact ca Pink.

Cum vor aprecia jurații transformarea lui Sore, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

