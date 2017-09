Jandarmul și jandarmerița. ”Cea mai mare dorință a mea e să am un copil”. ”Iar eu să-i fiu naș!”

Sub aura de tipă dură - doar lucrează în Jandarmerie, nu? - Laura ascunde o tristețe enormă. A divorțat în urmă cu ceva timp, iar cel mai mare regret este că n-a putut face copii. ”Vreau să devin mamă, sper ca Zidul să mă ajute să am o fetiță”, spune ea. Alex e acolo, alături. ”Iar eu dores să-i fiu naș. Să o cheme Sara și s-o nășesc!”

Laura se consideră o femeie implinită. Pe plan profesional. ”Mi-am dorit haina militară, am primit-o. Apoi am devenit prima femeie călare din Jandarmerie”, spune. După ce spune asta, o lacrimă îi pleacă la drum. A divorțat de câțiva ani, iar marele regret e că nu a avut copii. Dar nu renunță. ”Sper ca Zidul să-mi ofere șansa de a avea un copil. De asta am venit aici”, recunoaște. Banii sunt necesari pentru fertilizarea în vitro. Bani ce ar putea schimba destinul ei.

Alex, bunul prieten, i-a fost alături mereu. ”Vreau să ai o fetiță, vreau să o cheme Sara și eu să-i fiu nașul”, spune. Adugă că ar putea ca o parte din eventualul câștig să-l canalizeze spre creșterea copiilor din centrele de plasament, dar e clar că prima opțiune rămâne copilul Laurei, cea care-l alintă ”fratello”. Va putea s-o ajute?

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



Nu trebuie sa pierzi The Wall - Marele Zid! Nu esti in fata televizorului? Urmareste LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/sBfM6g, de pe smartphone, tableta sau laptop.