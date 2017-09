”Namaste” le scoate banii din casă, dar, și așa, Laura și Alex bagă în geantă 122.633 RON!!!

Emoțiile cresc, tensiunea e maximă. Alex primește un contract cu o sumă garantată de bani: rupe actele, le păstrează? ”Cea mai grea misiunea la care am participat vreodată”, spune jandarmul

Vali urcă miza. ”Am plusat și am ajuns și la 150.000 RON”, spune prezentatorul. Patru bile verzi, patru roșii. Primul tramvai și cel mai bun brand de fashion sunt ok. Apoi, la ”Namaste”, ”Mă înclin în fața ta” pre limba lui Raj Kapoor, scurtcircuit. Răspuns greșit, banii se reduc. Vine cel mai greu moment al showului. Alex, aflat, în continuare, la izolare, primește un contract ce conține o sumă garantată. Nu știe ce bani a adunat, în fața Zidului, Laura. Dacă are mai mulți? Dacă are mai puțini? Tu, telespectatorule, vezi, dar el? Rupe sau nu contractul?

Finalmente, decide să nu-l rupă, iar cei doi pleacă acasă cu 122.633 RON.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



