O experiență terifiantă cu deznodământ imprevizibil la a doua ediție a emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”

Aseară, în cea de-a doua ediție a emisiunii fenomen, ,,The Wall- Marele Zid”, difuzată de Antena 1, Corina Georgescu și Silviu Ioniță ne-au arătat că o relație consolidată valorează mai mult ca orice premiu. După semnarea contractului, cei doi au plecat acasă cu suma garantată din platou, ratând ocazia unui câștig de până la 8 ori mai mare.

Brașovenii au intrat în concurs hotărâți să cucerească Marele Zid, iar norocul părea să fie de partea lor, căci în prima probă a concursului, ,,Cădere liberă”, au dat o suită de răspunsuri corecte. După ce au decis că Silviu este cel care va merge în camera de izolare, Corina, fire expansivă , a demonstrat că poate risca și a folosit o strategie extrem de bună.

Mai mult, părea că formase o conexiune cu zidul, deoarece bilele verzi cădeau pe câștiguri considerabile, iar cele roșii ajungeau pe cele mai mici sume de la baza zidului. La final, suma din platou indica 265.717 lei, dar tensiunea maximă din camera de izolare l-a oprit pe Silviu din a paria pe necunoscut și a semnat contractul pentru suma garantată, de 34.817 lei.

Deznodământul a fost unul pe cât se poate de neașteptat, demonstrând că experiența ,,The Wall- Marele Zid” este un traseu imprevizibil: ,,nici nu îmi dau seama în acest moment cât am pierdut, sau cât am câștigat”, mărturisește concurenta. Cu toate acestea, participanții au declarat că momentele petrecute în competiție au fost unice și i-au unit mai mult ca niciodată. ,,Inimaginabil”, așa a fost parcursul în competiție al celor doi, descris perfect de cei mai simpatici susținători din public.

Deși riscul nu a fost alegerea finală, Corina Georgescu și Silviu Ioniță au demonstrat că încrederea pe care o au unul în celălalt și legătura strânsă dintre ei surclasează orice premiu.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



