O poveste de viață plină de emoții în fața Marelui Zid. Anda și Octavian, gata s-a escaladeze provocarea de... 12 metri!

Octavian și Anda Pița fac o echipă bună în orice fac împreună, speră ca în această seară să îi asigure fiului lor, Cristian, banii necesari pentru continuarea tratamentului pentru autism.

Căsătoriți de 16 ani, Octavian și Anda Pița au împreună doi copii pentru care și-au schimbat viețile fără să stea pe gânduri, de câte ori a fost nevoie. ”Ne-am dorit mereu doi copii, iar Dumnezeu ni i-a dăruit când am vrut și am fost foarte fericiți, iar pe plan profesional eram împliniți. A fost un moment de plus maxim, în care totul ne mergea perfect, până când, într-o zi, Cristian a fost diagnosticat cu tulburare pervazivă de dezvoltare din spectrul autismului. S-a prăbușit totul peste noi, din toată fericirea pe care o aveam am simțit că am pierdut tot, dar nu am avut timp să ne plângem de milă”, a povestit Anda.

Ca urmare, soții Pița și-au schimbat viețile și carierele pentru a se asigura că le pot oferi celor doi copii tot ce au nevoie și, mai ales, că fiul lor poate beneficia de îngrijirea adecvată, în condițiile în care tratamentele sale costă 1.500 de lei lunar. Inițial, Octavian s-a angajat ca pilot de elicopter la o companie privată, unde câștiga mai mulți bani, dar unde și orele de lucru erau mai multe, iar uneori a fost plecat săptămâni la rând, doar cu scurte pauze în care venea acasă.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



Nu trebuie sa pierzi The Wall - Marele Zid! Nu esti in fata televizorului? Urmareste LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/sBfM6g, de pe smartphone, tableta sau laptop.