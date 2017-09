S-a terminat! Zidul le-a dat o sumă incredibilă, dar n-au ştiut să aleagă: "Nu realizăm încă cât am pierdut!"

Marele Zid este singurul lucru care se află între concurenți și împlinirea viselor, iar cucerirea lui implică un mix de strategie și destin! Din păcate, în această searaCorina Georgescu și Silviu Ioniţă nu au avut parte de prea mult noroc

Deşi Marele Zid le-a oferit o sumă incredibilă (peste 250.000 de lei), Silviu a decis să păstreze contractul care le-a oferit doar puţin peste 34.000 de lei.

"Mă bucur că am venit şi că am semnat pe o sumă, dar îmi pare rău că nu am rupt contractul. Încă nu ne-am revenit, nu ştiu ce înseamnă cât am pierdut. Nu am mai trăit aşa ceva niciodată. A fost un joc spectaculos. Contează că Silviu este în viaţa mea şi că ne-am simţit bine", a spus Corina.



The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



