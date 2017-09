Vișinel, după experiența de la ”The Wall - Marele Zid! “Nimic nu ne aparține. Lasă-te dus de val”!

Vișinel și Virgil vorbesc despre experința ”The Wall” - Marele Zid. Unul a venit relaxat, altul, stresat dar, finalmente, totul a fost bine!

Cum ați luat decizia de a participa la casting ? Ați hotărât amândoi, sau v-ați lăsat convinși de dorința celuilalt?

Visinel: Eu am fost ferm J Da, particip! Virgil a fost mai îngândurat. Nu a fost foarte sigur. Era prima lui experiență de acest tip. Nu-i place să fie în lumina reflectoarelor.

Virgil: Dacă era după mine nu participam. Fratele a insistat. Mie nu-mi face plăcere să fiu în centrul atenției.

Cum ați primit vestea că ați fost selecționați ?

Visinel: Relaxat, detașat. M-a încântat ideea.

Virgil: Destul de stresat. Cu teama că nu o să fac față. Îmi era frică să nu clachez. Simțeam că nu-s pregătit.

Ce așteptări ați avut în momentul în care ați aflat că veți pleca la filmări în Polonia, alături de echipa ,,The Wall- Marele Zid”?

Erau strict financiare! Să strângem bănuții necesari pentru achiziționarea spațiului necesar pentru Centrul de Tranzit EDFORSO – EDUCAȚIE, FORMARE, SOCIETATE. Ne făceam deja planuri.

Înainte de a intra în concurs, v-ați făcut planuri în ceea ce privește cucerirea Marelui Zid?

Da, ne făceam calcule. Vorbisem cu ceva dezvoltatori despre idee și eram sigur că o să venim cu bănuții necesari achiziționării centrului de tranzit. Am fost siguri că venim cu ceva bani. Nu știam cu cât.

Care au fost primele sentimente atunci când ați intrat în platoul de filmare?

Visinel: Ritm. Dorință de aplauze și show. Voiam să cuceresc publicul, nu zidul J. Simțeam că am putere.

Virgil: Teamă. Tremuram, îmi era frică să nu clachez. Nu mai conștientizam nimic. Eram rupt de orice realitate.

Noroc sau strategie? Pe ce v-ați bazat mai mult?

Energie. Nu credem în noroc și nici în strategie. Nimic din ce există palpabil nu ne aparține.

Virgil: Nu am mers pe nimic. Am lăsat de la sine. Timpul, starea și energia noastră a fost planul nostru de acțiune.

Am mers pe vibrația publicului. La mine publicul face tot show-ul. Sunt dependent de cei cu care lucrez pentru reușita mea J. Chiar dacă fratele s-a pierdut în izolator pe fondul emoțiilor, cu ajutorul publicului am reușit să adunăm o sumă bună.

Virgil, cum a fost experiența din camera de izolare? Ai avut încredere în jocul lui Vișinel din platou?

Eram pierdut. Nu am conștientizat absolut nimic. Eram panicat și în același timp îmi veneau în minte cuvintele lui Vișinel “Nimic nu ne aparține. Lasă-te dus de val”. Când eram copil și eram pedepsit mergeam în camera de izolare. Acum am simțit o diferență. Camera de izolare era mai luminată decât cea din copilărie.

,,The Wall- Marele Zid” este o emisiune care schimbă vieți într-o singură oră. În ce fel s-a schimbat viața voastră de când ați participat în acest show?

Virgil: Abia aștept să-mi achiziționez pianul. Mi-aș fi dorit să-i împlinesc și visul frățiorului meu de a da șansă tinerilor care părăsesc orfelinatele României să aibă un acoperiș. Sunt sigur că va veni și vremea lui. Eu îmi cumpăr pianul. J

Visinel: Urmează.. Viața mea se schimbă cu fiecare gest de umanitate făcut aproapelui meu. Aștept oferta de a fi moderator într-o emisiune alături de echipa Antena 1. J

Știm că marele vis a fost să vă urmați pasiunile și să înființați un centru de traznit pentru tinerii defavorizați. S-a concretizat ceva până acum?

Nu am strâns banii necesari, motiv pentru care nu putem avea un centru de tranzit. Ne bucurăm de Centrul de Tineret EDFORSO – EDUCAȚIE, FORMARE, SOCIETATE unde ajutăm tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani să-și consolideze deprinderile de viață independentă. Nu renunțăm la visul nostru de a avea un centru de tranzit. Sunt sigur că va veni și ziua noastră pentru a da șansă acestor tineri abandonați pentru a doua oară de către statul Român să fie ajutați și îndrumați spre o viață independentă.

Care a fost avantajul vostru în a cuceri Marele Zid?

Vișinel: Am mers pe vibrația publicului. Cred că am câștigat și datorită moderatorului Valentin Butnaru. A avut o prezență de spirit foarte bună. Am empatizat și..am sărit pe el de două ori, la propriu.

Virgil: M-am bazat pe Vișinel.

V-ați fi văzut în concurs alături de un alt coechipier?

Virgil: Nu

Absolut.

Cum ați putea rezuma experiența ,,The Wall- Marele Zid” în 3 cuvinte?

Adrenalină maximă. Acel sentiment că te-ai aruncat în gol de pe o stâncă.

Ce sfaturi le puteți da viitorilor concurenți?

Să trăiască fiecare moment. Să se distreze și nu în ultimul rând să aibă un dialog cu The Wall – Marele Zid dacă vor să câștige.

Dacă ați începe iar această experiență, ați schimba ceva?

Vișinel: Nu. M-am simțit foarte bine. Întotdeauna trăiesc momentul!

Virgil: Nu mă simt pregătit emoțional să trec iar prin asemenea momente intense, deși experiența ne-a ajutat să obținem un premiu. The Wall-Marele Zid este o competiție a emoțiilor.

