Festivalul Summer Well, din Buftea, a luat startul! Ce surprzie îi așteaptă pe tineri, în cele două zile de distracție

Distracție și muzică bună la cea de-a șaptea ediție a festivalului Summer Well. Mii de tineri au ales să-și petreacă week-end-ul pe Domeniul Știrbei, iar unii dintre ei nu au lipsit la nicio ediție.

Peste 5 mii de oameni au vibrat încă de aseară la cel mai aşteptat festival al verii, în Buftea. Timp de trei zile, muzica alternativa va răsuna pe Domeniul Ştirbey.

În cea de-a doua zi de festival, pe scenă vor urca trupele Honne, The Kills, Metronomy şi Interpol. Seara a fost deschisă de trupa Oh Wonder.