Intesa SanPaolo Bank SetSail Black Sea Regatta deschide competițiile de yachting si în 2017

București, 17 mai 2017. Sezonul de competiții de yachting se deschide în acest weekend, cu Intesa SanPaolo Bank Setsail Black Sea Regatta.

Aflata la a 2-a editie regata va stabili noi standarde atât în ceea ce privește nivelul competiției, impartirea ambarcatiunilor pe clase, cât și al evenimentelor organizate pe țărm. Peste 35 de ambarcațiuni, din România și Bulgaria, se anunță la startul celor două zile de curse.

„Putina lume cunoaste faptul ca yachtingul de competitie in Romania, regatele mai precis, s-au dezvoltat foarte mult in ultimii ani. Daca cu 4-5 ani in uma la startul unei competitii de yacting abia daca se se adunau 15-20 de ambarcatiuni, am ajuns astaza sa depasim ursor 30-35 de ambarcatiuni, multe dintrea acestea foarte performante. Depasim astfel prin aceasta prezenta consistenta la regatele din Romania tari importante din lumea yachting-ului precum Italia, Croatia sau chiar Grecia. Suntem bucurosi ca Scoala de navigatie SetSail contribuie an de an la dezvoltarea acestui sport in Romania sustinuta si de un numar din ce in ce mai mare de sponsori printre care amintim: Intesa Sanpaolo Bank, Beluga, Coco Rico, Domeniile Bogdan, OpenTrans, BauStark, Destine Broker si multi altii.”, declară Ovidiu Drugan, director al Școlii SetSail.

Regata Setsail va avea două zile de competiție susținută, cu o cursă inshore și una offshore sâmbătă, 20 mai, și patru curse offshore duminică, 21 mai. In cursul zile de sambata un eveniment de cooking sponsorizat de Coco Rico va pune incercare indemanarea copiilor dar si a mamicilor iar seara o petrecere surpriză va aduce împreună competitorii și susținătorii acestora.