Fiica lui Zack Snyder s-a sinucis, iar celebrul regizor va pune capăt colaborării cu Marvel!

Zack Snyder, regizorul care s-a ocupat de Batman vs. Superman și care urma să lanseze noua peliculă parte din Universul DC Comics, Justice League, a demisionat de la cârma filmului din cauza unei tragedii în familile. În locul său va veni Joss Whedon, cunoscut pentru regizarea Avengers, corespondentul filmului DC de la rivalii Marvel. Justice League se va lansa pe 17 noiembrie 2017.

Zack Snyder a trecut printr-o perioadă extrem de grea în ultima vreme, după ce fiica sa în vârstă de doar 20 de ani s-a sinucis. Acesta a crezut inițial că va fi capabil să-și ducă contractul până la final, însă durerea a fost mult prea mare, iar asta i-a afectat teribil munca depusă. ”Am încercat să mă îngrop cu multă treabă și să uit de ceea ce s-a întâmplat. Însă a fost mai greu decât am crezut și am decis să fiu alături de familia și de copiii mei, care au nevoie de mine în aceste momente grele”, a declarat regizorul din spatele filmelor ”Man of Steel”, ”300” și ”Watchmen”.

Stilul cinematografic al lui Zack Snyder, care a fost mereu apreciat ca fiind mai întunecat și mai artistic, s-a aflat mereu în contrast cu filmele scoase de Marvel, care sunt recunoscute pentru tonuri de comedie și dezinvoltură. Joss Whedon, regizorul Avengers, a spus că va continua munca lăsată de Snyder în stilul care l-a consacrat pe regizorul DC, și că nu va aduce schimbări inspirate din tonul filmului pe care l-a regizat pentru compania rivală fondată de Stan Lee.