PREMII BAFTA 2018. Câștigătorii Oscarurilor britanice

PREMII BAFTA 2018. Astăzi, va avea loc cea de-a 71-a ediție a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune.



Gala BAFTA 2018 se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra și va fi prezentată de actrița Joanna Lumley care îl inlocuieste pe Stephen Fry, gazda a ceremoniei de 12 ori.



Ceremonia va începe la ora locală 21:00 (19:00 - ora Romaniei) și va dura două ore. Poate fi urmarită live pe pagina oficială de Facebook a premiilor BAFTA.



Nominalizările au fost anunțate la 9 ianuarie 2018. Pelicula "The Shape of Water" regizată de Guillermo del Toro a fost nominalizată la 12 categorii, fiind urmată în topul nominalizărilor de dramă de război "Darkest Hour" în regia lui Joe Wright și de dramă "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", regizată de Martin McDonagh, fiecare cu 9 nominalizări.

Printre participanții la eveniment se număra actrițele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o și actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman și Orlando Bloom.

Cineastul Ridley Scott va fi recompensat cu cea mai prestigioasa recompensa-Fellowship-decernată de organizatorii galelor BAFTĂ. Premiile BAFTA reprezintă echivalentul britanic al Premiilor Oscar.



PREMII BAFTA 2018. Iată nominalizările la cele mai importante categorii ale premiilor BAFTA 2018



Cel mai bun film

"Call me by your name"

"Darkest hour"

"Dunkirk"

"The shape of water"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"



Cea mai buna actrita in rol principal

Annette Bening - "Film stars don't die in Liverpool"

Frances McDormand - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Sally Hawkins- "The shape of water"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"



Cel mai bun actor in rol principal

Daniel Day-Lewis - "Phantom Thread"

Daniel Kaluuya - "Get out"

Gary Oldman - "Darkest Hour"

Jamie Bell - "Film stars don't die in Liverpool"

Timothee Chalamet - "Call me by your name"



Cea mai buna actrita in rol secundar

Allison Janney - "I, Tonya"

Kristin Scott Thomas - "Darkest Hour"

Laurie Metcalf - "Lady bird"

Lesley Manville - " Phantom Thread"

Octavia Spencer - "The shape of water"

Cel mai bun actor in rol secundar

Christopher Plummer - "All the money in the world"

Hugh Grant - "Paddington 2"

Sam Rockwell - "Three billboards outside Ebbing, Missouri"

Willem Dafoe - "The Florida project"

Woody Harrelson - "Three billboards outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun regizor

Denis Villeneuve - "Blade Runner 2049"

Luca Guadagnino - "Call me by your name"

Christopher Nolan - "Dunkirk"

Guillermo del Toro - "The shape of water"

Martin McDonagh - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri





Cel mai bun scenariu

Jordan Peele - "Get out"

Steven Rogers - "I, Tonya"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Guillermo del Toro, Vanessa Taylor - "The shape of water"

Martin McDonagh - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"



Cea mai buna adaptare a unui scenariu



James Ivory - "Call me by your name"

Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider - "The death of Stalin"

Matt Greenhalgh - "Film stars don't die in Liverpool"

Aaron Sorkin - "Molly's game"

Simon Farnaby, Paul King - "Paddington 2"





Cel mai bun film britanic

"Darkest hour"

"The death of Stalin"

"God's own country"

"Lay MacBeth"

"Paddington 2"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun film strain

"Elle"

"First, they killed my father"

"The handmaiden"

"Loveless"

"The salesman"





Cel mai bun documentar

"City of ghosts"

"I am nout your negro"

"Icarus"

"An inconvenient sequel"

"Jane"



Cel mai bun film animat

"Coco"

"Loving Vincent"

"My life as a courgette"





Cea mai buna coloana sonora

"Blade Runner 2049" - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer

"Darkest hour" - Dario Marianelli

"Dunkirk" - Hans Zimmer

"Phantom Thread" - Jonny Greenwood

"The shape of water" - Alexandre Desplat

