Tragedie în lumea cinematografică! Actor din „Star Trek", mort la doar 33 de ani

Actorul Jon Paul Steur, care a interpretat personajul Alexander Rozhenko în serialul de televiziune „Star Trek: Generaţia Următoare/ Star Trek: The Next Generation”, a murit la vârsta de 33 de ani, scrie nme.com, citat de news.ro.

Jon Paul Steur a încetat din viaţă de Anul Nou, cauza morţii sale nefiind încă anunţată, potrivit Willamette Week.

„Odihneşte-te în pace, Jon Paul Steuer, primul actor care a interpretat personajul Alexander în TNG. Îţi va fi simţită lipsa”, a scris Star Trek Online pe Twitter.

Steur a început să urmeze actoria la vârsta de trei ani, iar cel mai important moment al carierei sale a venit în 1990, când a obţinut rolul Alexander – fiul personajelor Klingon Worf şi K’Ehleyr, în „Star Trek: Generaţia Următoare/ Star Trek: The Next Generation”. În 1991, a obţinut un rol în producţia „Late For Dinner”, iar mai târziu în serialul de comedie „Grace Under Fire”.

Însă, tânărul a renunţat la actorie la vârsta de 12 ani, pentru a urma o carieră în muzică. A făcut parte din mai multe trupe, adoptând un nou nume - Jonny P Jewels.

La momentul decesului său, artistul cânta alături de P.R.O.B.L.E.M.S, care i-a adus un omagiu.

„Vă anunţăm cu tristeţe că dragul nostru prieten, cântăreţul Jonny Jewels, aka Jon Paul Steuer, a încetat din viaţă. Alăturarea lui Jonny familiei noastre a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată. A adus un simţ al umorului care era foarte necesar în tot ceea ce am făcut”, a transmis trupa pe platforma de socializare Facebook.