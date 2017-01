Vineri te întâlneşti cu "CAVALERUL NEGRU"! "Legenda renaşte", de la ora 20:30, la Antena 1

"Cavalerul Negru: Legenda renaste", ultimul film din seria "Batman" regizat de Christopher Nolan, vine vineri, de la 20:30, la Antena 1.

Warner Bros Pictures si Legendary Pictures prezinta Dark Knight Rises/Cavalerul Negru: Legenda Renaste, finalul epic al trilogiei semnate de Christopher Nolan, notează cinemagia.ro

Au trecut 8 ani de cand Batman a disparut in noapte, transformandu-se din acel moment din erou in fugar. Asumandu-si vina pentru moartea procurorului Harvey Dent, Cavalerul Negru a sacrificat totul pentru ceea ce el si Comisarul Gordon sperau ca e o cauza mai buna. Pentru un timp, minciuna a prins, criminalitatea orasului Gotham fiind zdrobita sub greutatea Actului Dent impotriva infractionalitatii. Dar totul se va schimba o data cu sosirea unui hot ingenios cu scopuri misterioase. Dar cu mult mai periculoasa se dovedeste a fi aparitia lui Bane, un terorist mascat al carui crud plan pentru Gotham il determina pe Batman sa iasa din exilul auto-impus. Dar chiar si atunci cand isi pune pelerina si masca, e posibil ca Batman sa nu se poata masura cu Bane.

Filmul a avut incasari de aproape 400.000.000 de lei si peste 200.000 de spectatori în anul lansării, 2012. Cavalerul negru: legenda renaste a avut o evolutie foarte buna si in box office: incasari de 1,081 miliarde de dolari pe plan mondial.